Was der Krieg in der Ukraine für die heimische Wirtschaft bedeutet

Plus Die Folgen des Krieges in der Ukraine bekommen auch die Unternehmen im Augsburger Land zu spüren. Wir haben nachgefragt.

Seit vergangenen Donnerstag ist vieles nicht mehr, wie es einmal war. Der russische Präsident Putin hat die Ukraine überfallen und in Europa herrscht Krieg. Viele Unternehmen aus dem Augsburger Land sind sowohl in Russland als auch in der Ukraine aktiv. Was bedeutet für sie die Zuspitzung des Konflikts?