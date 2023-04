Was tun, wenn der Harlekin-Käfer erwacht?

Vom Glücksbringer zum Plagegeist ist es nur ein kleiner Schritt. Was Experten raten, um Harlekin-Käfer loszuwerden.

Im Frühling erwacht die Natur. Überall blüht es, und die fleißigen Bienen sind wieder unterwegs. Doch es ist auch die Zeit, in der der Harlekin zum Vorschein kommt. Als Harlekin-Käfer wird die asiatische Variante des europäischen Marienkäfers bezeichnet. Diese sogenannte invasive Art ist weltweit auf dem Vormarsch. Auch in Schwaben. Nach und nach verdrängt sie die heimischen Käfer. Grund ist ihre größere Resistenz gegen Krankheiten und Parasiten. Auch das Fressverhalten ist aggressiver. An der weltweiten Verbreitung dieser Käferart ist hauptsächlich der Mensch schuld.

Denn bereits frühzeitig wurde erkannt, dass sich diese Käferart gegen Feldschädlinge wie Läuse und Larven und anderem Ungeziefer einsetzen lässt. In der Folge wurden Käferkolonien zuerst in Amerika, später auch in Europa ausgesetzt. Und jetzt kennt die Population kein Halten mehr und verdrängt nach und nach die heimischen Arten. Zum Problem dabei wird, dass sich die Käfer im Herbst bequeme Quartiere zum Überwintern suchen. Und das sind nicht selten Häuser und Wohnungen.

Zum Überwintern nisten sich Marienkäfer gerne in Häusern ein

Die Tierchen kriechen dabei durch Ritzen und Spalten in die menschlichen Behausungen und warten auf das Frühjahr. Wird es dann wieder wärmer, werden sie aktiv. Das Problem dabei ist, dass die Krabbler gemeinsame Vorlieben bezüglich ihrer Schlafplätze haben und dann im Frühjahr plötzlich in Massen aus ihren Ecken auftauchen. Das kann für einen Hausbesitzer ziemlich nervig werden, wenn einem ständig asiatische Marienkäfer um die Ohren fliegen. Auf Nachfrage erklärt eine Sprecherin des Bundesamts für Naturschutz: "Bei Ansammlungen von Marienkäfern in Gebäuden sollte erst einmal die genaue Art bestimmt werden." Denn nicht nur der asiatische, sondern auch heimische Arten suchten zum Überwintern gerne Gebäude auf.

Regional könne jedoch der asiatische Käfer bereits die häufigste Art sein. Wobei genau diese nicht ganz einfach zu identifizieren sei, da sie im Erscheinungsbild nicht immer einheitlich daherkommen würde. Nach Bestimmung der Art mithilfe eines Fachbuches oder einer Bestimmungs-App sollten die Krabbler dann unbedingt ins Freie entlassen werden. Das Bundesamt weist darauf hin, dass Marienkäfer unter Stress ein Sekret absonderten, das zum Beispiel auf Stoff zu Flecken führen kann. Eine Gesundheitsgefährdung für Menschen bestehe dabei aber nicht.

Im Zweifel Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde aufnehmen

Bei großen und als problematisch empfundenen Ansammlungen von asiatischen Käfern sollte Kontakt mit der zuständigen Behörde, in der Regel die Untere Naturschutzbehörde, aufgenommen werden. Vom Einsatz von Pestiziden wird dringend abgeraten, da diese gesundheitsschädlich und gleichzeitig auch für andere Insekten und Haustiere gefährlich sein können. Um solche Ansammlungen erst gar nicht entstehen zu lassen, wird empfohlen, mögliche Winterquartiere zu verschließen. Das können Öffnungen und Lücken an Fassaden sein, genauso wie an Fenstern oder Dachübergängen. Gleichzeitig sollte dabei aber beachtet werden, dass es keine negativen Auswirkungen auf andere Tierarten, wie zum Beispiel Fledermäuse oder Schwalben gebe, so das Bundesamt. Hilfreich könne auch sein, den Tierchen ein Ausweichquartier im Garten, ein sogenanntes Marienkäferhaus, anzubieten.

Der Gang zum Kammerjäger bringt normalerweise nichts. Da es sich bei Marienkäfern nicht um anerkannte Schädlinge handelt und auch keine Gesundheitsgefahr von ihnen ausgeht, wird der Kammerjäger in so einem Fall nicht tätig, wie Joachim Hawlik vom Schädlingsbekämpfer Hawlik & Hawlik erklärt. Aber einen Tipp hat er parat: "Am besten einen Strumpf über ein Staubsaugerrohr spannen, die Tierchen damit einsaugen und dann in die Freiheit entlassen."