Wird auch im Landkreis Augsburg uns das Wasser knapp?

Plus Im nur wenige Kilometer entfernten Hurlach wird das Wasser knapp. Wie ist die Situation im Augsburger Land?

Von Norbert Staub

Dass in Bayern die Grundwasserstände sinken, ist nichts Neues. Jetzt schlug der Bürgermeister der Gemeinde Hurlach (Kreis Landsberg), die nur etwa fünf Kilometer von der Landkreisgrenze entfernt liegt, Alarm. Andreas Glatz hat an die Bürgerinnen und Bürger seiner Gemeinde einen Flyer verteilt. Darin schildert er die Situation in Hurlach und appelliert an die Menschen, sorgsam mit Wasser umzugehen. Über einen Notverbund mit den Stadtwerken Landsberg könne Wasserknappheit zwar kompensiert werden. Dieses Wasser müsse aber zugekauft werden. Droht so etwas auch in unserer Region?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

