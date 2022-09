Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Zu wenig Wasser in Flüssen der Region: Entspannung, aber keine Entwarnung

Immer noch wenig Wasser führen die Flüsse in der Region wie hier die Schmutter bei Diedorf.

Plus In den Flüssen und Bächen ist der Wasserstand zu niedrig und das Wasser zu warm. Was haben die Niederschläge der vergangenen Tage bewirkt?

Von Norbert Staub

Die hohen Temperaturen und geringen Niederschläge der letzten Wochen machen den Gewässern im Augsburger Land zu schaffen. Die Pegelstände bei den Flüssen und Bächen sind niedrig, das Wasser ist deutlich wärmer als sonst um diese Jahreszeit und auch der Grundwasserspiegel ist gesunken. Hat sich die Lange nach den Niederschlägen der letzten Tage entspannt?

