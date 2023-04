In Bobingen und Königsbrunn hat die Polizei zwei Männer mit Marihuana erwischt.

Im Rahmen von zwei Personenkontrollen verhielten sich laut Polizei am Mittwochvormittag zwei Männer im Alter von 23 und 40 Jahren am Bahnhof Bobingen und am Omnibusbahnhof Königsbrunn auffällig. Bei den Kontrollen konnten jeweils kleine Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Beider erwarten strafrechtliche Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)