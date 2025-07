Turnier im Grünen für einen guten Zweck

Beim Landkreis-Cup Golf 2025 traten über 60 Sportlerinnen und Sportler – vom Freizeitgolfer bis zur ambitionierten Turnierspielerin – in 19 Flights auf der Anlage des Golfclubs Augsburg in Bobingen-Burgwalden an. Bereits zum achten Mal wurde das Turnier ausgetragen, auch in diesem Jahr wieder zugunsten eines guten Zwecks: Der Erlös geht an die Bürgerstiftung Augsburger Land, die zahlreiche gemeinnützige Projekte in der Region fördert.

Das diesjährige Turnier stand unter dem Motto „Klimaschutz und Mobilität im Landkreis Augsburg“. Landrat Martin Sailer, der selbst mitspielte, betonte in seiner Begrüßung die gesellschaftliche Relevanz des Themas: „Dieses Turnier ist nicht nur ein sportliches Ereignis – es steht für unsere regionale Verbundenheit, unseren Gemeinschaftssinn und unser Engagement für eine lebenswerte Zukunft. Der Klimawandel betrifft uns alle – nicht irgendwann, sondern jetzt. Deshalb setzen wir heute mit diesem Motto ein Zeichen für ein gemeinsames Ziel.“ Der Golfclub Augsburg lebt Nachhaltigkeit bereits aktiv: Mit dem Qualitätssiegel „Golf & Natur“, artenreicher Flächenpflege und eigenen Bienenvölkern wird der Umweltschutzgedanke fest in der Clubkultur verankert.

Starke Leistungen bei idealem Wetter

Bei bestem Sommerwetter lieferten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine spannende Landkreismeisterschaft auf hohem sportlichem Niveau. Den Tagessieg in der Bruttowertung und damit den Titel der neuen Landkreismeister sicherten sich Carola Heurich und Vincent Anthuber. Beide wurden unter anderem mit einem Wellnesswochenende belohnt. Der Präsident des Golfclubs, Jakob Schweyer, war rundum zufrieden: „Die gesamte Veranstaltung war wieder ein voller Erfolg. Ich danke dem Organisationsteam für seinen großartigen Einsatz und freue mich schon auf das kommende Jahr.“

Ein Turnier für alle

Ob jung oder alt – der Landkreis-Cup Golf brachte Sportbegeisterte aller Alters- und Leistungsklassen zusammen. Alle Ergebnisse und weitere Informationen sind online unter www.sportlandkreis.de verfügbar.