Der TSV Schwabmünchen überzeugt nicht nur sportlich

Bei der Landkreismeisterschaft der Turner glänzen die Sportler des TSV nicht nur sportlich. Auch bei der Organisation können die Turner überzeugen.

Fast 250 junge Sportlerinnen und Sportler versammelten sich in der Turnhalle der Schwabmünchner Leonhardt-Wagner-Schulen. Nach drei Jahren Pause konnte die Landkreismeisterschaft der Turner wieder stattfinden. Dabei stellten die Gastgeber (40) zusammen mit den Vereinen aus Bobingen (41) und Deuringen (45) nicht nur mit die meisten Teilnehmer, sondern auch den größten Teil der Kampfrichter - und stemmten zudem die komplette restliche Organisation des Sportevents. Insgesamt waren acht Vereine aus dem Landkreis am Start, die in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen um Titel kämpften. Die jüngste Teilnehmerin war gerade einmal vier Jahre alt, die älteste Teilnehmerin 25. Für die Sportlerinnen bis zwölf standen Pflichtübungen in den Bereichen Sprung, Reck/Stufenbarren, Schwebebalken und Boden auf dem Programm, die Älteren konnten ihre Fähigkeiten in einer Kür beweisen.

In allen Bereichen waren dabei die Turnerinnen des TSV Schwabmünchen erfolgreich und sicherten sich viele Podest- und Top-10-Plätze. Zudem wurde Lea Zimmer Landkreismeisterin (der Titel wird nur in der Leistungsklasse zwei vergeben). Für die Leistungsklasse drei gab es den Titel "Landkreissiegerin" für Vanessa Fischer vom TSV Königsbrunn, die einen halben Punkt Vorsprung vor Maria Glaisner vom TSV Schwabmünchen hatte.

Die Schwabmünchner Platzierungen im Überblick: (bis zwölf Jahre, Pflichtübungen) Jahrgang 2017+jünger: 1. Emilia Kaminski, 3. Romina Schuster, Jahrgang 2016: 1. Emilia Mattler, 8. Viktoria Bamberger, Jahrgang 2015: 3. Magdalena Kreuzer, 9. Eleonore von Spalden, Jahrgang 2014: 5. Lena Egger, 8. Sophia Olf, Jahrgang 2013: kein Top-10-Platz, großes Starterfeld mit über 30 Kindern, Jahrgang 2012: 10. Leni Gindhart, Jahrgang 2011: 3. Lina Templin; (ab zwölf Jahre, Kürübungen) LK 4 Jahrgang 2010-2008: 1. Lina Schorer, 8. Ida Dickhaus, 9. Julia Klein, 10. Lilly Eberle, LK 4 Jahrgang 2007-2006: 6. Lisa Jauernik, LK 4 Jahrgang 2005+älter: 4. Anna Höfer, LK 3 Jahrgang 2014-2011: 1. Anna Deuringer, LK 3 Jahrgang 2010-2008: 1. Johanna Steinert, 7. Lina Korner, 10. Diana Briegemann, LK 3 Jahrgang 2007-2006: 1. Maria Glaisner, 2. Sophie Ziegler, LK 3 Jahrgang 2005+älter: 4. Laura Dölle, 5. Lina Ortmann, LK 2 Jahrgang 2007+älter: 1. Lea Zimmer