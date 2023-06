Landwirt in Schwabmünchen zeigt, wie ein moderner Rinderstall funktioniert

Tausende Besucher waren beim Hoffest des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Schwabmünchen. Da gab es eine Menge an Informationen für die Besucher.

Helmut Kugelmann war nach dem Hoffest auf seinem neuen Anwesen ganz schön geschafft. Kein Wunder, denn die Veranstaltung der Schwabmünchner Ortsgruppe des Bayerischen Bauernverbandes war ein voller Erfolg. Gut 3000 Besucherinnen und Besucher nahmen bei bestem Wetter die Gelegenheit wahr, sich über die Arbeit der lokalen Landwirtschaft zu informieren. Dazu gab es ein vielfältiges Angebot. Mehrere große Landmaschinen gab es zu bewundern, der Milchverband war mit einem Stand vor Ort. Viele Neugierige warfen einen Blick auf die Kälber oder den mobilen Hühnerstall. Die meisten Gäste wollten den neu gebauten und hochmodernen Rinderstall sehen.

Der Stall von Helmut Kugelmann in Schwabmünchen ist in seiner Form einzigartig

Das gut 85 Meter lange Gebäude bietet Platz für bis zu 240 Rinder. "Das Ganze hier ist von Konzept und Ausführung her in der Region einzigartig", erklärt Helmut Kugelmann. Dabei geht es nicht nur um Hightech, die dort verbaut ist, sondern auch ums Tierwohl. Die Halteform 3 wird übererfüllt, denn "die Tiere haben mehr Platz als vorgegeben", so Kugelmann. Halteform bedeutet auch, dass die Rinder Kontakt zum Außenklima haben. In diesem Fall wird das über auf beiden Seiten auf voller Länge offene Stallwände und einen offenen Dachspitz gelöst. Nur ein feinmaschiger Schutzvorhang ist bei gutem Wetter zu sehen. Bei schlechtem Wetter oder Kälte kommt noch ein zweiter Vorhang hinzu. "Durch diese Konstruktion zirkuliert die Luft durch den Stall", erklärt der Landwirt.

Großen Zuspruch fanden auch die Führungen durch den in dieser Form einzigartigen Rinderstall. Foto: Christian Kruppe

Somit bleibt die Temperatur angenehm und auch der Stallgeruch ist kaum zu bemerken. Zudem gibt es kaum Fliegen. "Denen passt die Luftbewegung nicht", weiß Kugelmann. Dafür gefällt den Rindern das frische Stroh, das in regelmäßigen Abständen von der Decke fällt. Daher darf Kugelmann die Tiere als "Strohrinder" vermarkten.

Hightech auf Schwabmünchner Bauernhof: Gefüttert wird vollautomatisch

Hightech zeigt sich vor allem bei der Fütterung. Hier geschieht im Stall fast nichts mehr von Hand. In der sogenannten Futterküche stehen mehrere Silos und ein großer, roter Roboter. In den Silos sind verschiedene Futtermittel, zum Teil aus eigener Herstellung. Von zu Hause aus kann Kugelmann bestimmen, wie die Bestandteile gemischt werden, wie viel die Tiere bekommen und wann gefüttert wird. Nach diesen Vorgaben fährt der Roboter zu den einzelnen Silos und dann in den Stall und verteilt die Futtermischung. Auch das Ausmisten läuft automatisch. In regelmäßigen Zeilenabständen wird der Mist abgeschoben und landet draußen. Nach gut einem Jahr ist die Zeit im Stall vorbei. Dann geht es für die Strohrinder nach Kaufbeuren zum Schlachten.

Ein Höhepunkt, gerade für Kinder, war die Kutschenfahrt. Foto: Christian Kruppe

Alle halbe Stunde gab es eine Stallführung, das Interesse daran war groß. "Die Bürger waren neugierig, haben ein hohes Interesse an unserer Arbeit gezeigt", freut sich Kugelmann. "Es gab keine negativen Äußerungen über unsere Arbeit", ergänzt er. Das hätte auch überrascht. Denn die Stimmung unter den Besuchern und Besucherinnen war hervorragend. Und viele trieb die Neugier her. Auf Nachfrage gab es fast immer dieselbe Antwort: "Es ist gut, zu sehen, wie die Landwirte arbeiten. Vor allem für die Kinder war es toll", hieß es immer wieder.