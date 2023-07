Lange Sommernacht macht das Schwabmünchner Zentrum zur Partymeile

Party in der Schwabmüncher Innenstadt ei der langen Sommernacht Die Schwabmünchner Innenstadt verwandelte sich am Freitag bei den hochsommerlichen Temperaturen in eine Party- und Flaniermeile: Viele Geschäfte hatten bis 22 Uhr geöffnet, gefeiert werden durfte bis 23 Uhr. Auf drei Bühnen wurde im autofreien Zentrum Musik gespielt. Zum bunten Unterhaltungsprogramm gehörte auch ein gemischtes Gastronomieangebot.

Foto: Christian Kruppe