Langenneufnach

vor 34 Min.

Baugebiet, Starkregen und Wertstoffhof beschäftigen die Bürger von Langenneufnach

Auf dieser Wiese soll ein neues Baugebiet in Langenneufnach entstehen. Hinten im Bild ist die Wörishofer Straße am südlichen Ortseingang zu sehen.

Plus In Langenneufnach meldeten sich die Einwohner auf der Bürgerversammlung zu zahlreichen Themen zu Wort.

Von Karin Marz Artikel anhören Shape

Verzögern wird sich die Ausweisung des geplanten Baugebietes "Westlich der Wörishofer Str II". Grund ist hierfür die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass das beschleunigte Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen rechtswidrig ist und daher von Kommunen in dieser Form nicht mehr angewendet werden darf, erklärte Bürgermeister Gerald Eichinger während der Bürgerversammlung. Die Gemeinde muss daher zusätzliche Verfahrensschritte einleiten, um eine Genehmigung für die Ausweisung des Baugebietes zu erhalten.

Ein Ehepaar bemängelte, wie schon während vergangener Versammlungen, die Planungen des am Hang liegenden neuen Baugebietes und wies auf die Überschwemmungsgefahr für sein gegenüberliegendes Grundstück bei Starkregen hin, das bereits in der Vergangenheit mehrmals durch das abfließende Hangwasser beschädigt wurde. Eichinger erläuterte, dass bauliche Maßnahmen ergriffen werden, um eine Ableitung von Oberflächenwasser vom Baugebiet auf die unterliegenden Grundstücke zu verhindern und dies dadurch eine Verbesserung zur derzeitigen Situation darstelle. Den baulichen Zustand der Staatsstraße, den das Ehepaar ebenso kritisierte, könne laut Eichinger durch die Gemeinde nicht verändert werden. Gegenwind gab es von einem anderen Bürger, der ebenso deutlich klarstellte, dass aus seiner Sicht durch die Gemeinde alle möglichen Maßnahmen zum Schutz der benachbarten Grundstücke ergriffen werden. Weitere Wortmeldungen gab es auch zur Überschwemmungsgefahr bei Starkregen in der Nähe des Bahndammes, verbunden mit der Bitte, dagegen Maßnahmen zu ergreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen