Bekommt Langenneufnach ein Nahwärmenetz?

Plus Die Langenneufnacher Gemeinderäte haben sich über eine klimaneutrale Heizmöglichkeit informiert. Wie ein Nähwärmenetz funktioniert.

Von Karin Marz

Werden Wohnhäuser in Langenneufnach in Zukunft über ein Nahwärmenetz mit einer Hackschnitzelheizung beheizt? Über die Möglichkeiten berichtete Spezialist Klaus Jekle in der jüngsten Gemeinderatssitzung

