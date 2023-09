In Langenneufnach startet das Oktoberfest – in etwas kleiner

Vom 22. bis 24. September wird im Langenneufnacher Bierzelt gefeiert.

Am Freitagabend startet das etwas kleinere Oktoberfest in den Stauden: Im beheizten Festzelt am Langenneufnacher Bahnhofsgelände um 19.30 Uhr mit den Böllerschützen sowie einem Bieranstich mit Bürgermeister Gerald Eichinger.

Zur Unterhaltung spielt an diesem Abend, der den Betrieben und Vereinen gewidmet ist, die Musikkapelle aus Memmenhausen und es wird der örtliche Maibaum verlost. Eingeladen sind aber nicht nur Betriebs- und Vereinsangehörige sondern alle Besucher. Mit einem Partyabend geht es dann am Samstagsbend ab 20 Uhr weiter. Unter dem Motto „always a weng anders“ bringt die Band „Notausgang“ mit ihren Blechinstrumenten gute Stimmung in das Festzelt und spielt einen Musikmix aus Tradition und Rock. Der Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Jugendliche zwischen 16 und unter 18 Jahren werden mit Aufsichtspersonen oder Aufsichtszetteln eingelassen.

Kirchenzug zum Festzelt

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin sowie einem anschließenden Kirchenzug zum Festzelt, in dem die Musikkapelle Langenneufnach zum Weißwurstfrühschoppen und anschließendem Mittagstisch spielt. Während des Familiennachmittags ab 14.30 Uhr unterhalten die Kinder des Kinderhauses St. Martin mit verschiedenen Vorführungen und es gibt bereits ab Mittag von den Mitgliedern des Roten Kreuz Langenneufnach Kaffee und Kuchen. Den Festausklang ab 18 Uhr übernimmt die Musikkapelle Scherstetten.

