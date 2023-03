Der Talaueweg in Langenneufnach soll bald gebaut werden

Welche Probleme es mit dem Bau des Weges für Fußgänger und Radfahrer in Langenneufnach gibt und warum eine Umsetzung immer näher rückt.

Viele Langenneufnachner warten schon seit etlichen Jahren darauf und auch im Gemeinderat sorgt der immer wieder verschobene Baubeginn für Unverständnis: Nun aber könnte der Talaueweg nach 30 Jahren Realität werden. Während einer extra zu diesem Thema einberufenen Gemeinderatssitzung diskutierten die Räte über die Ausschreibung des Talaueweges, der die beiden Ortsbereiche im Westen und Osten für Fußgänger und Radfahrer besser miteinander verbinden solle.

Geplant ist, diesen ab der Erholungsmöglichkeit „Neufnach erleben“, die westlich des Rathauses liegt, bis zum Bahnhofsgelände zu errichten. Zusätzlich soll dieser Weg auf dem bereits vorhandenen Feldweg zwischen der Raiffeisenstraße und der Weberstraße bis zum nördlichen Ortsende weitergeführt werden. Die Gründe, warum der Talaueweg nach drei Jahrzehnten Wartezeit noch immer nicht gebaut worden ist, sind unterschiedlich: Die Umsetzung in verschiedenen Flurförderverfahren verzögerte sich immer wieder, lange gab es Probleme beim benötigten Grunderwerb und wegen der geplanten Reaktivierung der Staudenbahn musste geklärt werden, wie der Weg zum Bahnhofsgelände errichtet werden könne. Zudem verzögerten Artenschutzgutachten den Baubeginn.

Das Bauprojekt in Langenneufnach wird teurer

Nun kommen weitere Schwierigkeiten hinzu. Bisher ging die Gemeinde davon aus, dass für den Teilabschnitt Raiffeisenstraße/Weberstraße Gelder im Rahmen der Flurneuordnung fließen werden. Da dieser Fördertopf mittlerweile aber leer ist, schlug das Amt für ländliche Entwicklung jetzt vor, den kompletten Weg mit Mitteln aus der Fördermaßnahme „Dorferneuerung“ zu finanzieren. Dies hätte den Vorteil, die komplette Strecke des Talaueweges gemeinsam auszuschreiben und durchzuführen. Nachteilig ist allerdings, dass die Fördermittel im Rahmen der "Dorferneuerung" nur noch 42 Prozent betragen und somit geringer sind als bei der Flurneuordnung in Höhe von 75 Prozent. Insgesamt müsste die Gemeinde hierfür Mehrkosten in Höhe von 75.000 Euro tragen.

Während der Diskussion mit den anwesenden Mitgliedern der Teilnehmergemeinschaft „Dorferneuerung“, Franz Settele und Martin Böck, bedauerten etliche Gemeinderäte zwar die nun höheren Kosten, meinten aber, dass der Teilabschnitt Raiffeisenstraße/Weberstraße jetzt ebenso umgesetzt werden sollte. Denn es sei nicht absehbar, ob in Zukunft überhaupt noch Fördergelder fließen werden, und ein späterer Bau würde aufgrund der Inflation sicherlich noch teurer werden. Andere Räte äußerten ihre Bedenken, jetzt innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung zu treffen, nachdem seit vielen Jahren das Thema Talaueweg im Gemeinderat diskutiert wird. Beratschlagt haben die Räte auch über den Ausbau des Weges in der Nähe des geplanten Bahnhofs im Norden der Gemeinde. Laut Bürgermeister Gerald Eichinger wäre die Errichtung des Talaueweges an dieser Stelle möglich.

Bereits heuer im Mai könnte mit den Bauarbeiten begonnen werden

Schließlich stimmten die Räte ohne Gegenstimme dafür, dass der Teilabschnitt Raiffeisenstraße/Weberstraße in das Verfahren „Dorferneuerung“ aufgenommen werden solle. Überrascht waren die Räte allerdings von der Information durch Eichinger, dass nach erfolgter Ausschreibung wahrscheinlich bereits heuer im Mai mit den Bauarbeiten begonnen werden könnte.

Ebenso einstimmig sprachen sich die Räte dafür aus, sich am Projekt „Blühpakt Bayern“ zu bewerben. Dadurch könnte Langenneufnach 5000 Euro erhalten, um insektenfreundliche Maßnahmen zum Schutz heimischer Insekten auf kommunalen Flächen durchzuführen. Eichinger erklärte, dass sich für die Anlage einer Blühwiese eine circa 1000 Quadratmeter große Grünfläche neben der Turnhalle anbieten würde.