Einbrecher im Verwaltungsgebäude eines Stuhlherstellers

Etwa 10.000 Euro Schaden sind am Wochenende bei einem Einbruch in Langenneufnach entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Samstag ist in das Verwaltungsgebäude eines Stuhlherstellers in Langenneufnach eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, schlugen der oder die Täter in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 23.30 Uhr, eine Glastür ein, um in das Gebäude in der Augsburger Straße zu gelangen. Das Haus wurde anschließend durchsucht, wobei weitere Türen aufgehebelt und beschädigt wurden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, steht im Moment noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon (08232) 9606-0 entgegen. (AZ)