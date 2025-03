Feuerwehr Langenneufnach wählt neuen Vorstand

Bei der Feuerwehr in Langenneufnach ändert sich einiges an der personellen Zusammensetzung der Vereinsspitze. Während der jüngsten Feuerwehrversammlung im Gasthaus Riedler erklärte Schriftführer Florian Brecheisen, dass er nach 29 Jahren sein Amt abgibt. „Es war eine tolle Zeit, aber jetzt höre ich als Schriftführer auf“, sagte er und erhielt vom Vorsitzenden Klaus Bronner ein Präsent als Dank für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahrzehnten. Zum neuen Schriftführer wurde während der Versammlung Christoph Joder einstimmig gewählt.

Die bisherigen Mitglieder des Vorstands wurden zwar in ihren Ämtern einstimmig bestätigt, allerdings teilte Vorsitzender Klaus Bronner mit, dass dies seine letzte Amtsperiode als Vorsitzender sein wird und er bei den nächsten Wahlen in sechs Jahren sein Amt abgeben möchte. Als Zweiter Vorsitzender wird weiterhin Harald Bauer tätig sein, Kassierer bleibt Matthias Steber und die beiden Kassenprüfer sind wie bisher Lukas Deuringer und Michael Aurnhammer. Auch Kommandant Klaus Brecheisen kündigte bereits während der Versammlung an, dass er bei den kommenden Wahlen im nächsten Jahr als Kommandant nicht mehr zur Verfügung stehen wird und deshalb ein neuer Kommandant gesucht werden müsse.

Große feier wirft ihren Schatten voraus

Wie das Programm für die dreitägigen Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum des Vereins im Juni nächsten Jahres aussehen wird, stellte schließlich Vorsitzender Bronner vor. Auf dem alten Sportplatz neben dem Friedhof soll ein Festzelt aufgestellt werden, es werden Musikkapellen aus der Umgebung spielen und es ist ein Festumzug geplant. Als besonderen Programmpunkt wird die Band „Draufgänger“ auftreten.

Von insgesamt 29 Einsätzen im vergangenen Jahr sprach schließlich Kommandant Klaus Brecheisen. Hierzu zählten acht Brände, auch technische Hilfeleistung bei Unfällen, Türöffnungen, ein Gasaustritt sowie Unterstützung beim Bergrennen in Mickhausen. Näher ging er auf das extreme Hochwasser Anfang Juni 2024 ein. Er lobte die Feuerwehrkameraden für ihren vorbildlichen Einsatz und auch Bürgermeister Gerald Eichinger sprach der Feuerwehr ein großes Dankeschön aus. Beide waren froh, dass durch die Hilfe der Feuerwehrkameraden die Gemeinde Langenneufnach relativ glimpflich davonkam. Insgesamt sind bei der Feuerwehr Langenneufnach 74 Mitglieder aktiv, davon sieben Frauen. Einer davon, Werner Wöhrle, wurde während der Versammlung von Kreisbrandmeister Michael Kinder und von Bürgermeister Eichinger für 25 Jahre als Feuerwehrmitglied geehrt.

Neuer Defi am Feuerwehrhaus geplant

Laut Klaus Breicheisen werden nun 18 Meldeempfänger an Feuerwehrkameraden ausgegeben und zu einem späteren Zeitpunkt soll jedes Feuerwehrmitglied über eine Meldung auf sein Handy digital informiert werden. Geplant ist zudem, dass ein Defibrillator am Feuerwehrhaus angebracht wird. Bekommen hat die Feuerwehr bereits einen Stromgenerator im Feuerwehrhaus. Kommandant Brecheisen berichtete, dass die Feuerwehr die neue Wohnanlage für betreutes Wohnen in Langenneufnach besichtigt hat, in die nun Senioren einziehen werden. Aufgrund der Größe der Anlage müssen hierzu Einsatzpläne erstellt werden und es werden voraussichtlich dort auch Gruppenübungen stattfinden.