Langenneufnach

vor 18 Min.

Frische Luft für die Grundschulkinder in Langenneufnach

Alex und Alina, die beide vor der Be- und Entlüftungsanlage stehen, zeigen auf das Lüftungsrohr an der Decke ihres Klassenzimmers. Über den Einbau freuen sich auch Rektorin Elisabeth Kick und Bürgermeister Gerald Eichinger.

Plus Die Gemeinde Langenneufnach investiert in eine Be- und Entlüftungsanlage in der Grundschule. Warum die Kinder dankbar sind.

Von Karin Marz

In der Langenneufnachner Grundschule ist das Thema Lüften im Klassenzimmer mittlerweile kein Problem mehr. Mussten bis vor Kurzem aufgrund der Corona-Pandemie ständig die Fenster aufgerissen werden, saugt nun eine fest installierte Be- und Entlüftungsanlage in den Klassenräumen die verbrauchte Luft ab und sorgt für Frischluft. Dadurch wird die Virenlast reduziert und ist es ist immer genügend Sauerstoff in den Räumlichkeiten vorhanden. Rektorin Elisabeth Kick und das Lehrerkollegium sind begeistert von dieser Investition. "Vor allem im Winter saßen die Kinder im Unterricht und haben gefroren. Nun können wir die Fenster ruhigen Gewissens geschlossen lassen. Zudem ist die Anlage im Gegensatz zu einer mobilen Anlage absolut geräuschlos." Und auch die Schüler nicken zustimmend und sind dankbar dafür, dass das Frieren aufgrund der geöffneten Fenster nun der Vergangenheit angehört.

