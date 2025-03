Gemeinsame Liste: Jetzt werden Gespräche geführt

Zum Bericht zur jüngsten CSU-Ortshauptversammlung in Langenneufnach gibt es eine Richtigstellung: Erich Dantele hatte nach langer und intensiver Diskussion über die Kandidatenfindung und die Gestaltung einer Einheitsliste beantragt, dass der neue Vorstand mit Vertretern der Freien Wählervereinigung und den Unabhängigen Bürgern über die Erstellung einer Einheitsliste und deren Modalitäten Gespräche führt. Franz Settele beantragte daraufhin, wie bislang mit getrennten Listen zu verfahren. Das heißt: Der CSU-Ortsverband, die Wählervereinigung und die Unabhängigen Bürger erstellen jeweils eine eigene Kandidatenliste mit je zwölf Kandidaten. Den eine gemeinsame Liste mit 24 Kandidaten sei bezogen auf die Einwohnerzahl von Langenneufnach zu wenig, so Settele. Am Ende wurde dem Antrag von Dantele mit 9:3 Stimmen bei vier Enthaltungen entsprochen. (AZ)

