Gerät an Weidezaun gestohlen

In Langenneufnach wurde ein Gerät an einem Weidezaun gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag zwischen 15.30 Uhr und 22.00 Uhr sei im Badweg in Langenneufnach von der Tierweide nördlich des Schützenheims ein Weidezaungerät gestohlen worden, berichtet die Polizei. Der unbekannte Täter nutzte offenbar die Dunkelheit und stieg durch den großmaschigen Stacheldrahtzaun direkt an das separierte Tier-Gehege. Er klemmte das etwa fünf Kilogramm schwere Gerät ab und stahl es. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (SZ)