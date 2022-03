Gibt es in Langenneufnach bald neue Möglichkeiten für die Bestattung?

Plus Der Gemeinderat in Langenneufnach prüft die Möglichkeiten für Wiesengräber und Baumbestattungen auf dem Friedhof.

Positiv gegenüber stehen die Räte in Langenneufnach dem Vorschlag eines Bürgers, weitere Möglichkeiten für Urnenbestattungen auf dem Friedhof zu schaffen. Konkret könnten in Zukunft Wiesengräber, bei denen Urnenröhren im Boden versenkt und mit einer Namensplatte versehen, sowie Baumbestattungen unter einem Einzel- oder Gemeinschaftsbaum möglich sein.