Hinter den Schüssen auf Polizisten steckt eine menschliche Tragödie

Das SEK rückte am Samstag gegen 13 Uhr in Richtung des verdächtigen Mannes aus.

Plus In Langenneufnach hatte ein pensionierter Polizeibeamter am Silvestertag gegen Mittag Schüsse auf Kollegen abgegeben und einen Großeinsatz ausgelöst.

Die menschliche Tragödie am letzten Tag des Jahres nahm am frühen Mittag ihren Lauf. Ein früherer Polizeibeamte kündigte am Vormittag gegenüber seiner Frau an, dass er seinem Leben ein Ende setzen werde. Mit seiner Waffe, die er laut Auskunft der Polizei legal besaß, ging er in Richtung des Apfelwegs. So wird der beliebte Spazierweg zwischen Langenneufnach und Habertsweiler am westlichen Ortsrand genannt. Dort stehen ältere Apfelbaumsorten. Vom Weg aus haben Spaziergänger einen besonderen Blick auf das Neufnachtal.

