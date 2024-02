Weinhandel Kurzweil in Langenneufnach ist Geschichte

Andreas und Isolde Kurzweil haben ihren Weinhandel in Langenneufnach beendet und schließen das Traditionsgeschäft. Das sind die Hintergründe.

Wer bisher auf der Suche nach edlen Weinen, Sekt und Spirituosen war, wurde bei der Firma Kurzweil in Langenneufnach fündig. Damit ist nun Schluss. Geschäftsführer Andreas Kurzweil und seine Frau Isolde haben den Betrieb des Weingroß- und Einzelhandelsunternehmens beendet. Dafür waren mehrere Gründe ausschlaggebend.

„Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren gravierend geändert. Wir können die extremen Preiserhöhungen der Erzeuger nicht adäquat auf unsere Kunden umlegen, die Logistik- und Vertriebskosten steigen ständig, und auf der anderen Seite schwindet die Zahl der Gastronomiekunden zunehmend. Hinzu kommt, dass wir große Investitionen an unserem Geschäftsgebäude vornehmen müssten, aber keinen Nachfolger haben.“ Auch aus Altersgründen wollen die beiden, die viel Herzblut in das Unternehmen gesteckt haben, künftig kürzertreten. Erschwerend war für den Betrieb in den vergangenen Jahren auch das veränderte Konsum- und Verbraucherverhalten. Hierzu zählt, dass etliche Weinliebhaber während ihres Urlaubs direkt bei den Winzern in Südtirol oder Franken einkaufen.

Besondere Anekdoten

Trotz dieser Veränderungen sind Andreas und Isolde Kurzweil dankbar über die vielen oftmals jahrzehntelangen Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern und können etliche Anekdoten erzählen. „An meinen ersten Besuch auf der dreitägigen Messe Pro Wein in Düsseldorf erinnere ich mich noch gut. Anders als geplant war meine Portweinverkostung bereits nach zwei Stunden aufgrund meines kaum mehr verständlichen Englisch und meines verschlechterten Gleichgewichtssinns beendet. Daraus habe ich natürlich für die nächsten Messebesuche gelernt“, erinnert sich der 63-jährige Geschäftsführer und schmunzelt. Auch an unzählige gesellige Weinseminare mit Servicekräften der Gastronomiekunden erinnert sich das Ehepaar gerne, auch an manche Privatkunden, die bei den beiden Weinexperten mit ihrem vermeintlichen Fachwissen auftrumpfen wollten. „Nachdem wir einem Kunden einen Chardonnay aus Rheinhessen empfohlen haben, meinte dieser, dass Chardonnay etwas für Weinlaien wäre und er einen Chablis bevorzuge. Er wusste aber nicht, dass die Rebsorte des Chablis die gleiche wie die eines Chardonnays ist.“

Wie das Geschäft entstanden ist

Seine Wurzeln hat das Weinhandelshaus Kurzweil in Immelstetten, als die Söhne eines Kolonialwarenhändlers, Erwin und Hans Kurzweil, die Eröffnung eines Wein- und Spirituosengeschäfts im Jahr 1959 beschlossen hatten. Nicht bezahlte Rechnungen beglich ein Kunde mit einem Grundstück in Langenneufnach, auf dem die Firma Kurzweil mit entsprechender Zuzahlung schließlich das heutige Firmengelände 1961 errichtet hatte. Der Bedarf und die Konsumlust von Gaststätten, Vereinen und Firmen an den Produkten der Firma Kurzweil, aber auch der Ideenreichtum der Firmengründer führten dazu, dass der Betrieb erweitert und auch eine Filiale in Kempten errichtet wurden. „Schon immer ein Steckenpferd unseres Hauses war die Herstellung von eigenen Likören und Schnäpsen. Sehr gut angekommen sind bei unseren Kunden unsere Eigenproduktionen Staudengeist und Staudenhexx aus unserer kleinen Abfüllerei. Dass wir diese Produkte nun nicht mehr produzieren, bedauern viele Kunden“, betont Isolde Kurzweil.

Filiale in Kempten

Andreas Kurzweil, der Sohn von Erwin Kurzweil, hat im Jahr 2001 die Geschäftsleitung übernommen, und seine Ehefrau leitete bis ins Jahr 2014 die Filiale in Kempten. Andreas Kurzweil kümmerte sich um den Einkauf und Import von Weinen aus aller Welt, führte die Produktion mit Neuentwicklungen fort und war im Außendienst unterwegs. Isolde Kurzweil war für das Büro verantwortlich.

Der Weinhandel Kurzweil ist Vergangenheit. Foto: Karin Marz

Wie das Firmengebäude in Zukunft genutzt wird, wissen Andreas und Isolde Kurzweil noch nicht. „Momentan sind wir mit Ausräumen beschäftigt und dann wollen wir Weingüter in Europa besuchen, deren Besuch in der Vergangenheit aus zeitlichen Gründen nie möglich war.“