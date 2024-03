Langenneufnacher Musikerinnen präsentieren ihr neues Gewand

Während des Frühjahrskonzerts in Langenneufnach gab es nicht nur Blasmusik zu hören.

In ihren feschen neuen Dirndl-Schürzen präsentierten die Musikerinnen gemeinsam mit ihren Musiker-Kollegen das Frühjahrskonzert in Langenneufnach. Nachdem der bisherige, rund 40 Jahre alte Stoff für neue Dirndl für Nachwuchsmusikerinnen nicht mehr lieferbar war, hatte sich der Musikverein Langenneufnach entschieden, komplett alle Damen mit neuen Schürzen auszustatten.

Diese haben ein ähnliches Muster in den Farben rot und blau wie die bisherigen Schürzen. „Wir mussten lange nach einem passenden Stoff suchen. Während einer kleinen Modenschau hat dann eine unserer Musikerinnen verschiedene Muster präsentiert. Darüber haben wir alle im Verein abgestimmt. Unsere männlichen Kollegen haben sogar Wert darauf gelegt, mitentscheiden zu dürfen. Denn sie hatten Bedenken, dass ihre Tracht ansonsten farblich nicht mehr dazu passt“, berichteten die Musikerinnen.

Gelungene Mischung beim Konzert des Musikvereins Langenneufnach

Die Gäste waren während des Konzerts nicht nur von dem neuen Outfit der Musikerinnen, sondern vor allem auch von der gelungenen Mischung aus konzertanter Musik, Märschen und Polkas begeistert. Geleitet wurde das Konzert von Dirigentin Johanna Mahr, die gemeinsam mit den Musikern die Liedauswahl getroffen hatte. Zu hören bekamen die zahlreichen Gäste in der Schulturnhalle den Marsch „Allgäuland“, die Polkas „Ehrenwert“ und „Archivisten Polka“ sowie den gefühlvollen Walzer „Seite an Seite“. Ebenso in ihrem Programm hatte die Kapelle die konzertanten Stücke „Oregon“ und „Atlantis“ sowie das schwungvolle Stück „Santiano“.

Auch die Jugendkapelle zeigte unter der Leitung von Roswitha Haas ihr Können. Unterstützt von der Stammkapelle präsentierten sie bekannte Lieder aus den Filmen „Eiskönigin“ und „Dschungelbuch“. Moderiert wurden die Musikstücke abwechselnd von verschiedenen Musiker und Musikerinnen.

