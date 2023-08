Pater Anish sagt "Auf Wiedersehen"

Der Kaplan verlässt die Pfarreiengemeinschaft Stauden. Wie die Zukunft des Kaplans aussieht und wer sein Nachfolger wird.

Viele Gläubige aus allen sechs Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Stauden verabschiedeten während eines Gottesdienstes Pater Anish in der Kirche St. Martin in Langenneufnach. Der indische Kaplan verlässt die Stauden, um ab September in der Pfarreiengemeinschaft Buchloe als Seelsorger tätig zu sein. Im September übernimmt Kaplan Dr. Ambrose Onwumere Ikwuagwu die frei gewordene Stelle und wird bei einer Bergmesse in Mickhausen am 17. September offiziell begrüßt.

Vor vier Jahren trat Pater Anish seine erste Stelle als Kaplan in Deutschland an und fühlte sich sofort gut aufgenommen und wohl, wie er während des Gottesdienstes erzählte. Ihm falle der Abschied daher nicht leicht, aber es sei nun für ihn die Zeit gekommen, eine neue seelsorgerische Wirkungsstätte anzutreten. Er erinnere sich gerne an die vielen Begegnungen mit den Gläubigen in der Pfarreiengemeinschaft Stauden, die für ihn wie eine große Familie waren, und während seiner Dankesworte merkte man ihm an, wie schwer ihm der Abschied fällt.

Viel Lob für Pater Anish

Viel Lob und Worte des Bedauerns über den Abschied von Pater Anish gab es von Pfarrer Andreas Schmid, Pastoralratsvorsitzenden Wilhelm Knoll sowie Langenneufnachs Bürgermeister Gerald Eichinger während des Verabschiedungs-Gottesdienstes, der musikalisch vom Kirchenchor Mickhausen umrahmt wurde. Für Pfarrer Schmid war Pater Anish eine große Unterstützung und durch seine zuverlässige, offene und humorvolle Art bereicherte der Kaplan die Gemeinschaft. Gerne erinnerte sich Pfarrer Schmid daran, wie Pater Anish Gäste im Langenneufnacher Pfarrhof mit indischem Essen verwöhnte. Als freundlichen und den Menschen zugewandten Seelsorger bezeichnete Pastoralratsvorsitzender Knoll den Kaplan, der sich schnell Gesichter und Namen einprägen konnte. Begeistert war Knoll auch davon, dass Pater Anish stetig seine Deutsch-Kenntnisse verbessert und sich auch den schwäbischen Dialekt gemerkt habe. Dazu gehörte beispielsweise „Heiliger Geischt“ und „a bissele“, erzählte Knoll schmunzelnd.

Bürgermeister Eichinger übergab schließlich an Pater Anish einen Präsentkorb zum Abschied mit Geschenken von jeder Pfarrei. Auch er bedauerte den Abschied, und von den Gottesdienstbesuchern gab es abschließend viel Applaus für Pater Anish.

Beliebt war der Kaplan auch bei den Ministranten. Als Überraschung sind deshalb die Kinder und Jugendlichen in ihren Ministrantengewändern zum Jugendgottesdienst gekommen, der eine Woche vor der offiziellen Verabschiedung bei der Staudenkapelle in Grimolsried stattgefunden hatte.