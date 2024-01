Langenneufnach

06:00 Uhr

Pendler im südlichen Landkreis: Immer mehr setzen aufs Auto

Plus Die Kritik an der Linie 704 reißt nicht ab. Es geht um nicht passende Verbindungen zum Zug und eine unzuverlässige App. Ein Aufsichtsrat spricht von strukturellen Problemen beim AVV.

Von Jana Tallevi

Endlich sieht man sich mal wieder, freuen sich die gut zehn Pendlerinnen und Pendler aus dem Raum Langenneufnach, Fischach und Gessertshausen bei ihrem Stammtisch. Seit Jahren kommen sie immer mal wieder zusammen. Ursprünglich, um sich auch mal außerhalb des Wegs zur Arbeit zu sehen, inzwischen jedoch, um sich überhaupt mal wieder zu sehen. Denn seit der Fahrplanumstellung fährt kaum noch einer von ihnen mit dem Bus der Linie 704 zum Bahnhof nach Gessertshausen. Die allermeisten setzen jetzt aufs Auto, weil ihnen die neue Buslinie zu unzuverlässig ist. So vertreibe man eher Kundinnen und Kunden aus dem öffentlichen Nahverkehr, statt für eine Mobilitätswende zu werben, finden sie. Mit beim Stammtisch war AVV-Aufsichtsratsmitglied, Kreisrat Fabian Wamser. Er sprach von strukturellen Problemen im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV).

Und die würden den Aufsichtsrat und auch den Landkreis seit Jahren und wohl auch noch für lange Zeit beschäftigen, so Wamser. "Im Moment bestellt der AVV ausschließlich Buskilometer. Wenn es nach mir ginge, sollte sich der AVV zu einem Mobilitätsanbieter wandeln", so der Kreisrat. Das würde bedeuten, dass nicht nur Aufträge für Buslinien vergeben, sondern auch andere Formen der öffentlichen Mobilität angeboten würden, von der Station mit Elektrorollern bis zu Flexi- und Rufbussen. Für Fabian Wamser ist klar: "Wir müssen nicht täglich in großen Gelenkbussen nur warme Luft im Landkreis herumfahren", spielt er auf die tagsüber oft wenig genutzten Linien durch den Landkreis an.

