Schüsse in Langenneufnach: Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Großeinsatz der Polizei in Langenneufnach: Am Ortsausgang sind Schüsse gefallen. Spezialkräfte der Polizei sind vor Ort, um den Schützen zu stellen.

In Langenneufnach im Kreis Augsburg sind am Samstagmittag Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine Person am Ortsausgang von Langenneufnach eine Waffe abgefeuert. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an und sperrte das Gebiet weiträumig ab, um den Schützen zu finden.

Polizei sperrt Gebiet: Person mit Waffe in Langenneufnach

Vor Ort in Langenneufnach sind mehrere Polizeifahrzeuge. Zudem kreist ein Hubschrauber über das Gebiet. Auch ein Notarzt ist vor Ort.

Über die Warnapp Nina hat die Polizei die Anwohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und diese nicht zu verlassen. Die Zufahrtsstraßen seien aber weiträumig abgesperrt und die Lage so weit unter Kontrolle, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Die Person, die geschossen hatte, müsse aber noch gefasst werden. (hhc)