So war das Oktoberfest Langenneufnach

Plus In den Stauden darf das kleine Oktoberfest Langenneufnach gefeiert werden. Beinahe hätte es einen anderen Namen bekommen.

Die Stimmung war gut, das Festzelt voll und den Gästen gefiel das angebotene Programm beim Oktoberfest in Langenneufnach. Davon, dass das Fest beinahe hätte umbenannt werden müssen, war an dem dreitägigen Festwochenende nichts zu merken und tat der Feierlaune keinen Abbruch.

Oktoberfest Langenneufnach Die Musikkapelle aus Memmenhausen unterhielt am Freitagabend.

Weil die Landeshauptstadt München den Begriff „Oktoberfest“ und alle verwandten Begriffe als eingetragene Marke schützen ließ, musste sich der Musikverein Langenneufnach eine Genehmigung für die weitere Benutzung des Namens einholen. „Da wir zuerst davon ausgingen, dass wir den Namen Oktoberfest nicht mehr benutzen dürfen und das Fest umbenennen müssen, hatten wir bereits Werbeflyer und Plakate mit dem Namen „Langenneufnacher Bierzelt“ drucken lassen, bevor wir kurzfristig die Lizenz für die Weiterverwendung des Namens Oktoberfest erhielten.