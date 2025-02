Energietechnik Schönmetz veranstaltet für die Mitarbeiter jährlich eine Tombola, deren Erlös an die Michael-Wagner-Stiftung „Kinderlachen“ gehen soll. Wie jedes Jahr verdoppelte die Familie Schönmetz die erzielte Summe, so dass sich in diesem Jahr eine Spende von über 4000 Euro ergab. Michael Wagner nahm den Spendenscheck von Betty Schönmetz in Langenneufnach entgegen.

