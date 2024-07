Spielvereinigung Langenneufnach ist ein Jahrhundert alt

Seit einem Jahrhundert steht nicht nur der Sport, sondern auch die Gemeinschaft im Mittelpunkt der Spielvereinigung in Langenneufnach (SpVgg). Eine Woche feierten die Vereinsmitgliedern und viele Gäste mit einem umfangreichen und bunten Programm. Sport- und Gesundheitsangebote, Fußballspiele, Party im Festzelt, Kinderprogramm sowie ein Festgottesdienst und ein Festakt lockten viele Besucher auf das Sportgelände der Staudengemeinde.

Das neue Fahnenband segnete Pfarrer Andreas Schmid. Foto: Karin Marz

„Unser Festwochenende war rundum gelungen und vor allem auch sportlich ein Erfolg. Die Stimmung während unserer Partyabende war sehr gut und begeistert waren die Teilnehmer auch von unseren verschiedenen Sport- und Gesundheitsangebote, die wir vor dem Festwochenende an mehreren Abenden auch für Nichtmitglieder angeboten haben“, lautete das Fazit vom Vorsitzenden René Wieser. Viel Lob gab es von ihm auch für das Organisationsteam der Spielvereinigung, bestehend aus knapp 20 Vereinsmitgliedern sowie für die mehr als 130 Mitglieder, die die Feierlichkeiten auf die Beine gestellt haben. Eine besondere Auszeichnung gab es für Zweite Vorsitzende Maritta Breicheisen. Sie erhielt für ihr jahrzehntelanges Engagement für den Sportverein eine Ehrennadel von Landrat Martin Sailer überreicht.

Die SpVgg-Legenden nehmen es mit dem FCA auf

Auf ihre Kosten kamen fußballbegeisterte Gäste während der Fußballspiele, die nicht nur die Spieler, sondern auch die Zuschauer bei hochsommerlichen Temperaturen zum Schwitzen brachte. Mitfiebern konnten sie während des Eröffnungsspiels der FCA Traditionsmannschaft gegen die SpVgg-Legenden. Hierbei unterlag zwar die gastgebende Mannschaft ihrem Gegner mit 3:6. Dies tat der Feierlaune jedoch keinen Abbruch. Sportliche Erfolge feierten dann die Spieler der mehr als 20 Mannschaften während der Jugendturniere am Samstag, von denen der Stadionsprecher begeistert war genauso wie auch von den Spielern der B-Jugendturniere am Sonntag. Aber nicht nur die männlichen Spieler zeigten während des Festwochenendes ihr Können, sondern auch die Damenmannschaft der Spielvereinigung während ihres Einlagespieles.

Den Gästen gefiel das Partyprogramm. der Spielvereinigung. Foto: Karin Marz

DJ Alexander Waldrich sorgte mit seinen aufgelegten Hits für fetzige Party-Stimmung im Festzelt als auch am Abend darauf die Party-Band S.O.S. Viele Gäste hielt es kaum noch auf ihren Plätzen und sie standen klatschend auf den Bierzeltbänken oder tanzten auf der Tanzfläche.

Besondere Auszeichnung: Landrat Martin Sailer, Vorsitzender René Wieser, Zweite Vorsitzende Maritta Brecheisen, Dieter Greiner vom Bayerischen Landessportverband, Dritter Vorsitzender Benjamin Vollmann, Thomas Künzel von Bayerischen Fußballverband sowie Bürgermeister Gerald Eichinger (von links) mit den Ehrenurkunden zum 100. Vereinsjubiläum. Foto: Karin Marz

Ein neues Fahnenband für die Vereinsfahne segnete schließlich Pfarrer Andreas Schmid während des Festgottesdienstes am Sonntag, der vom Musikverein Langenneufnach musikalisch begleitet wurde und an den sich ein Festakt anschloss. Glückwünsche, Geschenke und Ehrenurkunden für den Verein gab es von Landrat Martin Sailer, Bürgermeister Gerald Eichinger, Thomas Künzel vom Bayerischen Fußballverband sowie von Dieter Greiner vom Bayerischen Landessportverband während ihrer Ansprachen. Den Abschluss des Jubiläumswochenendes übernahm der Musikverein „D`Schwarzachtaler“. Vorsitzender René Wieser ist stolz auf die Vereinsmitglieder und sagte abschließend: „Ich hoffe, dass wir weiterhin so engagierte Vereinsmitglieder wie bisher haben, damit unser Verein noch viele Jahre weiter bestehen wird.“