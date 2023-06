Langenneufnach

vor 32 Min.

Unbekannte beschädigen geparkte Autos in Langenneufnach

In Langenneufnach haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Außenspiegel an vier Autos demoliert. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise.

Am Donnerstag wurden gegen 3 Uhr nachts in der Fellhornstraße 17 in Langenneufnach vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zwei Unbekannte haben an den Autos die Außenspiegel demoliert. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08232/9606-0 bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen zu melden. (AZ)

