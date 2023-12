Winter-Ambiente sorgt für gelungene Premiere der Krippenausstellung

Neben der Ausstellung fanden auch Weihnachtsmärkte statt. Was Besucher zum winterlichen Adventsbeginn wie aus dem Bilderbuch sagen.

Stimmungsvoller hätte es am ersten Adventswochenende in den Stauden nicht sein können. Auch wenn die Schneemassen anfangs den Organisatoren viel Arbeit bescherten, sorgten dann das winterliche Ambiente und mehrere vorweihnachtliche Veranstaltungen für einen gelungenen Adventsbeginn.

Auch die zweitägige Krippenausstellung, die das erste Mal in der alten Schule in Langenneufnach stattfand, trug dazu bei. Gut 70 Krippen von mehr als 20 Familien aus Langenneufnach waren unter dem Motto „Langenneufnacher Krippen“ ausgestellt und das Interesse war riesig. „Am ersten Öffnungstag sind vermutlich aufgrund der verschneiten Straßenverhältnisse kaum Besucher da gewesen, dafür dann am zweiten Tag umso mehr. Insgesamt waren es rund 400 Besucher“, berichten Rosmarie und Walter Knoll sowie Brigitte und Leonhard Brecheisen, die die Ausstellung organisiert hatten.

Krippen aus aller Welt waren zu sehen in Langenneuffach

Die Ausstellung begeisterte nicht nur Krippenliebhaber, denn es gab viel zu sehen: alpenländische, moderne und orientalische Krippen, Darstellungen mit gehäckelten und geklöppelten Krippenfiguren sowie Krippen aus Peru. Schüler der örtlichen Grundschule stellen ihre selbst gebastelten Krippenfiguren aus und es gab auch Besonderheiten wie beispielsweise eine Krippe, die aus einem Buch erstellt wurde. Eine der Besucher der Ausstellung war Nicole Rothenfußer, die begeistert war: „Hier gibt es sehr viele kreative Ideen zu sehen. Besonders gefallen mir Krippen, bei denen die Maria-Figur ihr Kind im Arm hält. Das ist für mich sehr authentisch.“

Rund 70 Krippen wurden in Langenneufnach gezeigt. Foto: Karin Marz

Auch Franz und Rita Bäurle waren angenehm überrascht: „Wir haben früher in Langenneufnach den Krippenweg besucht, während dem Familien damals ihre Krippen im privaten Umfeld der Öffentlichkeit gezeigt hatten. Die Ausstellung in der alten Schule gefällt uns nun besser, da wir nicht mehr in fremde Häuser gehen und nicht nach den Adressen suchen müssen.“

Der Sportverein Langenneuffach organisierte die Dorfweihnacht

Gleich nebenan auf dem schneebedeckten Dorfplatz fand die Dorfweihnacht, organisiert von Sportverein, statt. Rund um den hell erleuchteten stattlichen Weihnachtsbaum genossen die Gäste das Winterwunderland mit ein paar Verkaufsbuden und einem weihnachtlichen Rahmenprogramm.

In Walkertshofen waren die Aufbauarbeiten schwierig

Auch in Walkertshofen sorgte das winterliche Ambiente für einen gelungenen Weihnachtsmarkt am Lagerhaus. Allerdings waren die Aufbauarbeiten während des dichten Schneefalls alles andere als einfach. Vorsitzender Adolf Hägele vom Musikverein sagte: „Aufgrund der starken Schneefälle haben wir es nur mit vereinten Kräften aller Helfer geschafft, den Platz am Lagerhaus freizuschaufeln. Das war eine ziemliche Herausforderung.“ Trotz der vielen Schneemassen und der entsprechenden Straßenverhältnisse kamen sehr viele Gäste nach Walkertshofen.“ Positiv überrascht vom weihnachtlichen Flair inmitten der verschneiten Landschaft und dem abwechslungsreichen Verkaufsangebot war Familie Graf aus Augsburg. „Es erinnert uns hier an unsere Kindheit, als wir früher kurz vor Weihnachten auf dem Christkindlesmarkt waren und es auch immer viel Schnee gab.“

Schneemassen und winterliches Flair zogen viele Besucherinnen und Besucher auf den Weihnachtsmarkt in Walkertshofen. Foto: Karin Marz

Johannes Fischer, der erst seit Kurzem in Walkertshofen wohnt, hat seine Geschwister aus Neuburg an der Kammel zum Weihnachtsmarkt eingeladen. „Zuerst haben wir schon überlegt, ob wir überhaupt losfahren sollen. Wir haben es aber nicht bereut, da die Straßen gut geräumt waren und es uns hier gut gefällt“, berichteten die Geschwister, die zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt in Walkertshofen waren. "Soviel Schnee wie jetzt haben wir allerdings bisher noch nie während eines Weihnachtsmarktes erlebt.“