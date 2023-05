Wallfahrt nach Ettal: 170 Kilometer zu Fuß

Knapp 150 Pilger machten sich von Maria Vesperbild auf den Weg zur Gnadenmutter in Ettal. Viele der Teilnehmer kommen aus den Stauden.

Nach sieben Tagen Fußmarsch mit einer Strecke von rund 170 Kilometern, täglichem Gottesdienst, zahlreichen Rosenkränzen und Maiandachten ist eine Gruppe mit Wallfahrern nach Maria Vesperbild zurückgekehrt. Dabei wurden sie von den Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart und weiteren Wallfahrtspriestern in der Grotte empfangen.

An der Fußwallfahrt beteiligten sich 146 Personen an unterschiedlichen Etappen, die mancherorts von lang anhaltendem, ergiebigem Regen gekennzeichnet waren. "Die Pilger kommen aus dem Umkreis von etwa 30 Kilometer rund um Maria Vesperbild", erklärte der Langenneufnacher Teilnehmer Martin Wanner. Wie er kommen viele andere Teilnehmer der diesjährigen Wallfahrt, deren Leitwort "Gib den Familien und der Welt Deinen Frieden" lautete, aus den Stauden.

Feierlicher Gottesdienst in Schwabmünchen

Über 50 Pilger machten sich nach dem Ziel, der Gnadenmutter in Ettal, auch auf den viertägigen Rückweg, der sie unter anderem durch Andechs führte. Der siebte und letzte Tag der Fußwallfahrt führte mit Start in Schwabmünchen zur Kirche in Klimmach, wo ein feierlicher Gottesdienst, zelebriert vom Schwabmünchner Stadtpfarrer Christoph Leutgäb, stattfand. Mit dem dort verehrten Kreuzpartikel wurden die Pilger einzeln gesegnet. Weiter ging es über die Herrgottsruhkapelle, Mickhausen und Langenneufnach zurück nach Maria Vesperbild.

Ziel des Organisationsteams ist es, im kommenden Jahr, beginnend am Freitag vor Christi Himmelfahrt (3. bis 9. Mai), die Wallfahrt wieder zu planen. Weitere Informationen gibt es unter www.ettalpilger.de. (AZ)