Walter Knoll ist Dritter Bürgermeister in Langenneufnach

Plus Warum vor der Wahl im Gremium diskutiert wurde. Stephan Zimmer rückt in den Gemeinderat nach.

Braucht die Gemeinde Langenneufnach einen Dritten Bürgermeister? Um diese Frage ging es jüngst im Gemeinderat. Der bisherige Dritte Bürgermeister Wolfgang Knoll hatte sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen im September niedergelegt und wurde während der Sitzung mit einer Urkunde und einem Sachgeschenk verabschiedet. Bürgermeister Gerald Eichinger sagte: „In unserer Geschäftsordnung haben wir beschlossen, dass wir drei Bürgermeister haben. Das hat den Vorteil, dass wir die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen können, da ich gleichzeitig in Teilzeit als Leiter der Rettungswache arbeite.“ Auch Zweiter Bürgermeister Franz Wenninger und weitere Ratsmitglieder sahen die Notwendigkeit eines Dritten Bürgermeisters als Vorteil. Anderer Meinung war Gemeinderat Albert Rohrer.