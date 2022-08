Weitschussmeisterschaft: In Langenneufnach fliegen die Bierkäpsele

Viel Spaß hatten die Beteiligten beim Bierkäpsele-Wettbewerb in Langenneufnach. Worum es dabei ging.

Normalerweise ist das Öffnen einer Bierflasche keine große Sache. Einen Rießenspaß und viel Gaudi gab es hingegen bei dieser simplen Sache in Langenneufnach. Der Verein Landliebe veranstaltete zum elften Mal die Bierkäpsele-Weitschussmeisterschaft – und dies bot beste Unterhaltung für alle Beteiligte. Gewinner des Wettbewerbs ist derjenige, der am weitesten den Deckel einer Bierflasche durch eine Hebelwirkung in das markierte Spielfeld schießt.

Als Hilfsmittel dürfen Feuerzeug, Meterstab oder eigens gebastelte Werkzeuge mit Ausnahme von technischen Hilfsmitteln genommen werden. „Damit die Teilnehmer nicht schon im Voraus üben können, stellen wir die Bierflaschen bereit und diese bleiben auch bis zum Beginn geheim. Zudem ist es nicht erlaubt, die Flaschen zu schütteln und Bier zu verschütten. Dafür darf aber auf den Deckel geklopft werden“, erklärt Erster Vorsitzender Markus Schauer und fügt hinzu, dass die Bierflaschen jeweils von den Teilnehmern bis zum nächsten Schuss ausgetrunken worden sein müssen.

Bierkäpsele fliegen über sieben Meter weit

Am talentiertesten zeigte sich beim diesjährigen Wettbewerb Florian Brecheisen. Im Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Brecheisen und Michael Seitel ein spannendes Duell im Finale. Beide hatten ihr Bierkäpsele jeweils 7,04 Meter geschossen. Beim Stechen holte sich schließlich Florian Brecheisen den Sieg mit einem 5,24 Meter-Schuss und gewann den Wanderpokal sowie den Titel Bierkäpsele-Weitschussmeister 2022.

Aber nicht nur einzeln wurde bei der Bierkäpsele-Weitschussmeisterschaft, kurz BKWSM genannt, um den weitesten Schuss gegeneinander angetreten, sondern auch in Gruppen. Schon allein die Gruppennamen versprachen viel Gaudi. So traten unter anderem „Danti´s Deppen“ gegen die „Bieraten“ oder gegen „40 Jahre die Flippers“ an. Das Team „Schiedsrichter“ hatte nicht nur ein wachsames Auge auf die Spieler, sondern erreichte mit ihrer eigenen Technik den besten Platz. Insgesamt 15,95 Meter schafften die drei Spieler des Teams und gewannen somit den Gruppensieg.

Diesmal keine Frauen in Langenneufnach am Start

Insgesamt 32 Teilnehmer in zehn Gruppen gingen an den Start und lieferten sich in der Vorrunde, im Achtel-, Viertel- und Halbfinale und anschließend im Finale einen spannenden Wettkampf. „Heuer nahmen ausschließlich Männer teil, früher hatten wir auch Frauen mit am Start“, erzählt Zweiter Vorsitzender Andreas Seitel.

Das Publikum war bunt gemischt und mit Eifer dabei, die Teilnehmer anzufeuern. Als Sitzplatz für die Zuschauer waren rings um das Spielfeld Strohballen aufgestellt, auf denen die Gäste die Teilnehmer anfeuerten und ihr Bier genossen. Genau aus solch einem geselligen Beisammensein ist übrigens auch die Idee zum BKWSM und der Verein Landliebe entstanden.

Zwischendurch sorgten abwechselnd Andreas Kolb sowie die Band „Garagenmukke“ mit ihren Liedern und Texten für Stimmung. Dem Verein ist es wichtig, die Veranstaltung im kleinen Rahmen zu halten. „Uns geht es um den Spaßfaktor und nicht darum, mit der Veranstaltung Gewinne zu machen“, so Schauer, der nach der diesjährigen BKWSM eine positive Bilanz zieht und sagt, dass die Veranstaltung wieder sehr gut bei den Teilnehmern und Gästen ankommen ist.