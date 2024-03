Langenneufnach

Wie finden Vereine aktive Mitglieder?

Plus Vereinsvorsitzende aus Langenneufnach haben sich dazu viele Gedanken gemacht und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

Von Karin Marz

Warum sind Mitglieder in einem Verein aktiv, welche Erwartungen werden heutzutage an einen Verein gestellt und wie können Freiwillige an den Verein gebunden werden? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Vereinsvorsitzenden aus Langenneufnach während eines zweitägigen Seminars, zu dem die Gemeinde geladen hatte. Finanziert wurde es mit dem das Preisgeld dank der Auszeichnung „Heimatdorf“.

In Langenneufnach sammelt man Ideen, wie Vereine zusammenkommen können

„Schnell wurde klar, dass die Vorsitzenden mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und sich durch eine Zusammenarbeit Synergieeffekte erzielen lassen“, resümierte Bürgermeister Gerald Eichinger nach der Veranstaltung. Deshalb soll in Zukunft durch die Gründung eines Vereins-Stammtischs ein regelmäßiger Austausch stattfinden. Zwar gibt es bereits gemeinsame Veranstaltungen und die gegenseitige Unterstützung, aber dies wollen die Vorsitzenden noch weiter ausbauen. Denn bei den meisten Vereinen gibt es Nachwuchssorgen oder eine zu geringe Bereitschaft von Mitgliedern, aktiv zu sein, und es müssen sich teilweise Gedanken zur Vorstandsnachfolge gemacht werden. Während einer Ideensammlung erhielt der Vorschlag, eine Vereinsweihnacht als auch ein Dorffest in Langenneufnach gemeinsam durchzuführen, die meiste Zustimmung, gefolgt von der Idee, Meisterschaften im Vereinsmix zu organisieren.

