Der Dienst am Nächsten fasziniert ihn schon immer

Drei verheiratete Männer werden am 12. Oktober im Augsburger Dom durch Bischof Dr. Bertram Meier zu Ständigen Diakonen geweiht. Zu ihnen gehört ein Mann aus Langenneufnach, der sich bereits als pastoraler Mitarbeiter in der Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben engagiert.

Christopher Appelt aus der Pfarrei St. Martin in Langenneufnach ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. Aufgewachsen im oberschwäbischen Bad Wurzach studierte er nach einer Ausbildung zum Speditionskaufmann Soziale Arbeit in München. Dann arbeitete Appelt zunächst als Jugendpfleger an der katholischen Jugendstelle Traunstein im Erzbistum München und Freising, bevor es ihn 2019 ins Bistum Augsburg zog. Dort war er als Referent in der Berufungspastoral tätig, inzwischen ist der fünffache Familienvater pastoraler Mitarbeiter in der Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben.

Schwiegervater brachte ihn zum Berufsbild

Über seinen Schwiegervater, der selbst Ständiger Diakon ist, lernte der 39-Jährige das Berufsbild näher kennen. „Das Gebet und der Dienst am Nächsten faszinierten mich schon seit früher Kindheit“, beschreibt er seine Motivation, der Berufung zum Diakon nachzuspüren. Die eigenen Stärken und Kompetenzen in den Dienst Gottes und der Menschen zu stellen, betrachte er als große Bereicherung in seinem Leben. „Es gibt so viel in unserem Glauben zu entdecken und für Menschen fruchtbar zu machen.“ Dieser Faszination eines Glaubens der Menschen verändert und in die Tiefe Gottes führt, möchte er sich ganz hingeben. (AZ)