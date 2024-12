Weihnachtspakete für bedürftige Kinder in Rumänien

Der Sitzmöbelhersteller Topstar aus Langenneufnach möchte gemeinsam mit der Stiftung Kinderlachen und seinen Kunden etwas bewegen und bedürftigen Kindern zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Firma spendet in der Weihnachtszeit zusammen mit ihren Kunden 100 Weihnachtsgeschenkpakete mit einem Warenwert von je 10 bis 20 Euro für bedürftige Kinder in Jassy (Rumänien). Da es dem Familienunternehmen eine Herzensangelegenheit ist, verpacken alle Mitarbeiter vom Azubi bis zur Führungskraft gemeinsam die liebevoll zusammengestellten Päckchen bestehend aus Spielzeug, Kleidung, Süßigkeiten und anderen Überraschungen. Symbolisch für diese Aktion wurde im Werksverkauf am Standort in Langenneunfach ein schöner Weihnachtsbaum aufgestellt. Topstar möchte mit diesem Projekt ein Zeichen der Nächstenliebe setzen. Foto: Beckel, Topstar

