Der Kiebitz-Bestand im Wertachtal erholt sich wieder

Plus Vogelschützer, Landwirte und Landschaftspflegeverbände helfen beim Artenschutz zusammen. Die Zahl der Wiesenbrüter zwischen Kaufbeuren und Schwabmünchen steigt wieder an.

Wiesenbrüter fühlen sich wohl auf dem Lechfeld. 119 Brutpaare von Kiebitzen wurden zwischen Kaufbeuren und Schwabmünchen im vergangenen Jahr betreut. Zum Vergleich: 2018 waren es nur knapp 40. "Durch gezielte Maßnahmen ist es uns gelungen, den Abwärtstrend des Kiebitz zu stoppen und sogar umzukehren", sagt Ornithologe Alexander Klose.