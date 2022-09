Langerringen

vor 32 Min.

Beim Langerringer Markttreiben rücken alle näher zusammen

Plus Weniger Aussteller und Händler als gewohnt zeigten ihre Waren im Ortszentrum. Dennoch freuten sich viele Besucher auf die Veranstaltung.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Das Langerringer Markttreiben ist fest etabliert im Dorf und findet mittlerweile im dritten Jahrzehnt statt. Wandernde Musikgruppen und der Startschuss der Böllerschützen sind Markenzeichen der Veranstaltung. Zu Hochzeiten und bei Sonnenschein boten bis zu 140 Händler ihre Waren an, tausende Besucherinnen und Besucher liefen durch den Ort. Diese Bilanz hat die Corona-Pandemie und das Wetter am vergangenen Wochenende etwas getrübt. Aber immerhin gab es 62 Buden und acht Essensstände. So rückten eben alle etwas näher zusammen. Auch der Flohmarkt wurde kurzerhand von der Schule näher an das Marktzentrum zwischen den beiden Kirchen und dem Rathaus verlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .