Beim Musikverein Langerringen steht erstmals eine Frau an der Spitze

Die Musikerinnen und Musiker in Langerringen haben ihre Spitze gewählt. Katrin Zech übernimmt den Vorsitz von Markus Mayr.

Der Wechsel in der Führung des Musikvereins Langerringen wurde harmonisch vollzogen. Nach sechs Jahren gab Markus Mayr das Amt des Vorsitzenden ab. Als Nachfolgerin wurde Katrin Zech in der Generalversammlung einstimmig gewählt. Sie übernimmt nun als erste Frau den Vorsitz. Die Kontinuität bleibt durch die Wiederwahl von Roland Hegmann als Zweiter Vorsitzender erhalten. Mit Andreas Maier erhält er noch einen weiteren Unterstützer. Auch die Kassenverwaltung bleibt in den Händen von Andrea Ringler. Einen weiteren Wechsel gab es im Amt der Schriftführerin. Martina Seitz übergibt diese Position an Carina Hegmann. Bei den vier Beisitzern werden Thomas Zech durch Julia Heichele und Peter Wurm durch Peter Wagner ersetzt. Maximilian Layer und Roman Bihler bleiben im Team des Vorstands. Die Kasse wird weiterhin von Peter Geis und Wolfgang Steuger geprüft. Die aktiven Musiker wählten Alexander Mayr wieder zu ihrem Orchestervorstand.

Musikverein Langerringen führt die Dampfnudelsage als musikalisches Märchen auf

Sowohl der scheidende Vorsitzende als auch die Kassenwartin und die Dirigenten berichteten von einem erfreulichen Jahr 2022. "Wir haben Corona gut überstanden und uns musikalisch sogar weiterentwickelt", sagte Stephan Knöpfle, der das große Orchester mit derzeit 59 Musikerinnen und Musikern seit 28 Jahren dirigiert. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Stefan Seitz wuchs von 20 auf 25 junge Musizierende an. Daneben gibt es noch das gesellige Dampfnudelgebläse mit 15 Musikerinnen und Musikern und das Beerdigungsquartett, beides unter der Leitung von Franz Baur. Der hatte die Langerringer Dampfnudelsage in ein musikalisches Märchen umgewandelt und mit Illustrationen beim Dampfnudelfest im Mai aufgeführt.

Der bisherige Vorsitzende Markus Mayr und seine Nachfolgerin Katrin Zech (unten, links) ehrten langjährige passive Mitglieder. Dr. Sebastian Lochbrunner, Alfred Pfänder, Hannelore Röttel, Rudi Seitz, Alfons Schmid, Dr. Klaus Löffel und Ferdinand Vogt nahmen die Ehrung persönlich in Empfang. Foto: Hieronymus Schneider

Zwei Brüder sind die Probenfleißigsten des Musikvereins Langerringen

Die Probenfleißigsten waren die Brüder Fabian und Jonas Baumgartner. Fabian hat gar keine Probe verpasst und Jonas nur eine. Nur dreimal fehlten Werner Hämmerle und Carina Hegmann. Bürgermeister Marcus Knoll dankte dem Musikverein für seinen wichtigen Beitrag im kulturellen Leben der Gemeinde. Nach der Einstellung der gemeindlichen Musikschule am Ende des Schuljahres werde er die Struktur der musikalischen Ausbildung der Jugend zusammen mit dem Verein auf neue Beine stellen.

Bei der Generalversammlung gab es zahlreiche Ehrungen für langjährige passive Mitglieder. 60 Jahre dabei sind Hannelore Röttel, Ferdinand Vogt, Alfred Pfänder, Heinrich Thumm und Josef Fünfer. Rudi Seitz, Werner Vogel, Dr. Sebastian Lochbrunner, Xaver Knie, Walter Hefele, Adolf Lindorfer und Franz Pfünder sind seit 50 Jahren Mitglied. Für 40 Jahre wurden Alfons Schmid, Hans Müller, Lorenz Egger, Anna Geis und Anton Jehmüller ausgezeichnet, für 25 Jahre Dr. Klaus Löffel, Erna Schmid, Ernst Mayr und Franz Wilhelm.