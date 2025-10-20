Bernis Bunte Bühne kommt wieder nach Langerringen

Im Februar begeisterten zwei Männer in der Badewanne mit den schönsten Dialogen von Loriot beim Kulturfrühstück im Langerringer Gemeindezentrum die Besucher. Das ist Grund genug für das Team „KulturGUT“, die beiden Herren aus Donauwörth ein zweites Mal einzuladen. Denn Bernd Zoels und Jürgen Lechner haben noch mehr im Repertoire. Bei zwei Vorstellungen am Sonntag, 26. Oktober, kommen sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten.

Die Nachmittagsvorstellung um 15.30 Uhr bietet Kindern ab drei Jahren ein lustiges Puppentheater mit dem Thema „Urlaub mit Quatschi“. Der Eintritt ist für die Kinder frei, Erwachsene zahlen drei Euro. Davor gibt es gegen eine kleine Spende Kaffee und Kuchen ab 14.30 Uhr.

Um 19 Uhr beginnt das Programm für Erwachsene

Ab 19 Uhr dürfen dann die erwachsenen Besucher ins Gemeindezentrum und sich auf den eine halbe Stunde später beginnenden humorvollen Abend mit bekannten und weniger bekannten Sketschen und Komödien rund um Karl Valentin freuen. Bernis Bunte Bühne kommt diesmal zu dritt mit Berni, Alwin und Jürgen. Sie bringen zur musikalischen Untermalung noch zwei beeindruckende Konzertorgeln mit und versprechen ein Programm ganz nach dem Motto von Karl Valentin: „Nieder mit dem Verstand – es lebe der Blödsinn“.

Karten gibt es bei der Bäckerei Müller in Langerringen oder per E-Mail an hinz-regina@web.de oder unter Telefon (08232) 73941. Hier werden auch Anmeldungen für die Kindervorstellung angenommen. Bernis Bunte Bühne hat ihren Standort in Donauwörth im umgebauten Keller des Wohnhauses von Bernd Zoels. Er kam 1990 aus beruflichen Gründen von Berlin nach Donauwörth und leitete als Sattlermeister eine Werkstatt in einer Justizvollzugsanstalt. Nun lebt er im Ruhestand sein schauspielerisches Talent aus. Jürgen Lechner ist ein gebürtiger “Augschburger“ und Optikermeister mit Leidenschaft für Theater.