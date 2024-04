Bringt Langerringen Punkte aus dem Allgäu mit?

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga liefern sich die Teams im Tabellenkeller ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Für Langerringen geht es dabei am Wochenende nach Germaringen.

Der Kampf um den Relegationsplatz geht in die nächste Runde. Momentan hat der FC Heimertingen den zumindest vorläufig rettenden Rang 14 mit einem Punkt Vorsprung vor der SpVgg Langerringen und dem TSV Ottobeuren inne. Da die direkten Duelle der abstiegsbedrohten Teams schon ausgetragen wurden, findet das Kopf-an-Kopf-Rennen im Fernduell statt.

Dabei hat die SpVgg Langerringen gegenüber dem FC Heimertingen mit der 2:3-Heimniederlage und dem 0:0 im Hinspiel die schlechteren Karten. Damit muss der Aufsteiger am Ende einen Punkt mehr haben als die Heimertinger, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Gegenüber dem TSV Ottobeuren ist das Team nach dem hart umkämpften 2:2 auswärts und dem 4:1-Heimsieg hingegen im Vorteil.

Kann die SpVgg an jüngste Leistungen anknüpfen?

Nach der Verlegung des Derbys gegen den SV Türkgücü Königsbrunn versucht die Mannschaft von Spielertrainer René Hauck sein Glück am Sonntag beim SVO Germaringen. Auch der Tabellenneunte ist mit 29 Punkten noch nicht alle Sorgen um den Verbleib in der Bezirksliga los. Lediglich vier Zähler beträgt der Vorsprung vor dem Relegationsplatz 13, den der TSV Haunstetten nach der 3:4-Niederlage im Duell mit dem TSV Dinkelscherben vom Mittwoch belegt.

Auch das Spiel der Germaringer fiel am vergangenen Wochenende den Schnee- und Regenfällen in Niedersonthofen zum Opfer. Davor verloren sie auf eigenem Platz mit 0:3 gegen den TSV Haunstetten. Das sollte den Langerringern Mut machen. Wenn die SpVgg an die starken Leistungen vom 2:0-Sieg in Mering und der Aufholjagd in Unterzahl beim 2:2 in Ottobeuren anknüpfen, ist auch in Germaringen alles möglich.

Langerringen will Hinspielniederlage wettmachen

Außerdem gilt es, die 0:3-Heimniederlage des Hinspiels wettzumachen. Allerdings wird Kapitän Robin Keiß nach seiner roten Karte in Ottobeuren auf jeden Fall fehlen. Ob mit einem Comeback des Langzeitverletzten Bastian Renner sowie von Gero Wurm oder Michael Keppeler zu rechnen ist, wird sich wohl erst nach dem Abschlusstraining klären. Immerhin saßen die drei in Ottobeuren schon wieder auf der Bank. Angepfiffen wird die Partie der SpVgg am Sonntag um 14 Uhr im Sportpark in Germaringen.