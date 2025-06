Brücken bei Langerringen werden saniert

Die Regierung von Schwaben hat die Erneuerung und den Brückenneubau südlich von Langerringen auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen und der Gemeinde Wehringen mittels eines Planfeststellungsbeschlusses genehmigt, teilt die Behörde mit. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden. Die Maßnahme beinhaltet den bestandsorientierten Ausbau der Staatsstraße 2035 südlich von Langerringen und den Neubau von Brückenbauwerken. Es ist geplant, die in diesem Bereich liegenden Brücken über den Röthenbach und die Singold sowie den Durchlass für einen Flutgraben zu erneuern. Zusätzlich ist im Bereich der Singold eine Absturzsicherung zum Singoldufer vorgesehen. Der Geh- und Radweg soll mit einer Breite von 2,50 Meter ausgebaut werden, soweit es die Grundstücksgrenzen in den bebauten Streckenabschnitten zulassen.

Auch die Singoldbrücke soll saniert werden. Foto: Hieronyms Schneider

Die naturschutzfachlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden in den Gemarkungen Langerringen und Wehringen umgesetzt.

Im laufenden Planfeststellungsverfahren hat die Regierung von Schwaben Behörden und Verbände angehört sowie betroffenen Privatpersonen Gelegenheit zur Einsicht in die Planunterlagen gegeben. Die eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen wurden in einem Erörterungstermin mit den Betroffenen besprochen. Als Ergebnis des Anhörungsverfahrens hat das staatliche Bauamt Augsburg Änderungen in den Plan eingearbeitet. Die Tekturen betrafen im Wesentlichen die Verlegung einer Bushaltestelle am westlichen Ortseingang von Langerringen sowie Änderungen in der Straßenentwässerung und bei den naturschutzfachlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Unterlagen liegen bis 7. Juli in Langerringen und Wehringen aus

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses und der Planunterlagen wird in der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen und der Gemeinde Wehringen vom Dienstag, 24. Juni, bis zum Montag, 7. Juli, zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Darüber hinaus kann der Planfeststellungsbeschluss ab dem 24. Juni auf der Internetseite der Regierung von Schwaben in der Rubrik „Planung und Bau“ eingesehen werden.