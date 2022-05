Langerringen

06:20 Uhr

Bücherserie: Zeichnungen aus Langerringen helfen Kindern beim Lernen

Plus Oliver Eger aus Langerringen arbeitet als freiberuflicher Illustrator. Er zeichnet Comics und gestaltet Schulbücher. Was einen guten Cartoon ausmacht.

Von Felicitas Lachmayr

Ein dünner Strich, ein kurzer Bogen, schon nimmt das Känguru Gestalt an. In wenigen Sekunden hat Oliver Eger die Umrisse des Tiers auf dem Bildschirm skizziert. Geschickt zieht er mit dem digitalen Stift die Ohren länger und verpasst dem Känguru ein braunes Fell. "Frei drauflos zu kritzeln macht am meisten Spaß", sagt er. Die späteren Details, das Ausmalen - das sei nur noch der Feinschliff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

