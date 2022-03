Der Dart-Club hat in Langerringen eine neue Heimat gefunden

Plus Nach zehn Jahren im Schwabmünchner Schützenheim ziehen die Dartspieler nach Langerringen ins Deutsche Haus um.

Der seit 2012 bestehende Dart-Club (DC) Schwabmünchen musste seine angestammte Spielstätte im Schützenheim verlassen. Der Hausherr, die Königlich privilegierte Feuerschützen-Gesellschaft Schwabmünchen, teilte den Dartspielern mit, dass sie nach einstimmigem Beschluss des Vorstands dort nicht mehr spielen dürften. Als Begründung wurde vom Vorsitzenden Maximilian von Kirschbaum genannt, dass im Schützenheim keine anderen Sportarten als der Schießsport zugelassen werden. Da es in den vergangenen zehn Jahren aber nie Probleme gab, vermuten die Dartspieler auch einen Zusammenhang mit dem Pächterwechsel im Schützenheim.