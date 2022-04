Das alles hat Langerringen in diesem Jahr vor

Plus Welche Projekte die Gemeinde Langerringen in Angriff nimmt oder verschieben muss, zeigt ein kleiner Überblick.

Die finanzielle Situation von Langerringen ist angespannt. Einige Projekte müssen deshalb in die Zukunft verschoben werden. Das bedeutet aber keinen Stillstand. Folgende Projekte werden begonnen und zu Ende gebracht.