Das drohende Aus der Musikschule sorgt für heftige Misstöne

Plus Langerringens Bürgermeister befürchtet Protest-Demos vor seinem Haus. Ein Bürgerbegehren kämpft gegen die Einstellung der Schule.

Das drohende Aus für die Musikschule in Langerringen schlägt in der Gemeinde offenbar hohe Wellen. Gegen den Beschluss des Gemeinderats formiert sich ein Bürgerbegehren. Unterdessen sieht sich Bürgermeister Marcus Knoll offenbar persönlichen Angriffen ausgesetzt.

Der Gemeinderatsbeschluss, die Musikschule zum Ende dieses Schuljahres einzustellen, stößt auf Widerstand bei einigen Bürgerinnen und Bürgern. Es wurde ein Bürgerbegehren mit Unterschriftenliste zur Aufhebung dieses Beschlusses initiiert. Als Verantwortliche benannten sich Melanie Woitek-Afalter, Isabel Urban und Klaus Woitek.