Das Kinderhaus Sankt Leonhard in Langerringen ist eröffnet   

Mit der Eröffnungsfeier startet auch schon der Probebetrieb. Ab Anfang September werden dort 49 Krippenkinder betreut.

Nach nur rund 15 Monaten Bauzeit ist das Kinderhaus St. Leonhard in Langerringen fertiggestellt. Damit hat der Kindergarten St. Gallus in unmittelbarer Nachbarschaft eine Kinderkrippe als Ergänzung erhalten. "Damit findet jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr einen Platz in einer gemeindlichen Einrichtung", sagte Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll. Der eingeschossige Neubau mit 813 Quadratmetern in U-Form mit viel Holz und Glas und großem Innenhof habe neben dem bestehenden Kindergarten seinen idealen Standort gefunden.

Eine Krippe im Hauptort war gewünscht

Die Grundlagen dazu wurden bereits unter Knolls Vorgänger, Altbürgermeister Konrad Dobler, und dem damaligen Gemeinderat geschaffen. Da bisher nur im Gennacher Kindergarten eine Krippengruppe eingerichtet war, forderte insbesondere die Fraktion der Freien Wähler einen Neubau im Hauptort. Dieser wurde schließlich durch Grundstückserwerb von der Kindergartennachbarin Eleonore Schindele möglich. "Ich habe mich von dieser Lösung überzeugen lassen", sagte Altbürgermeister Konrad Dobler.

Weniger Zuschuss als erhofft

Die Baukosten blieben mit rund 3,3 Millionen Euro etwa im geplanten Rahmen. Allerdings fallen die staatlichen Zuschüsse mit 41 Prozent der förderfähigen Kosten deutlich geringer als erwartet aus. "Diese werden auch nicht nach Fertigstellung ausbezahlt, sondern auf noch unbestimmte Zeit gestreckt. Immerhin sind aber schon rund 100.000 Euro eingetroffen", sagte Knoll mit Blick zur ehemaligen Familienministerin Carolina Trautner. Die versprach, dass der Freistaat Bayern die Kommunen bei deren Pflichtaufgabe nicht im Stich lassen werde, denn Kinder seien das Kostbarste des Landes.

13 Kinder werden dort bereits betreut

Nach der Übergabe eines großen symbolischen Schlüssels von Architekt Jörg Naujok an die Leiterin des Kinderhauses, Elke Lutz, segneten der katholische und der evangelische Pfarrer, Pater Sunil und David Metzger, die Räume und die anwesenden Betreuerinnen und Betreuer sowie die Kinder. Denn 13 Kinder sind schon seit Anfang Juni im Probebetrieb eingezogen. Ab September werden 49 Kinder im Alter von elf Monaten bis zum vierten Lebensjahr in drei Gruppen betreut. Das Team von Elke Lutz umfasst acht Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter. Das Kinderhaus hat eine eigene Küche, aus der auch die Kinder des Kindergartens St. Gallus in der Mittagsbetreuung täglich mit frisch gekochtem Essen bedient werden.