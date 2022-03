Deutsch-französische Begegnung: Langerringer wollen nach La Baconnière

Plus Konrad Dobler übernimmt den Vorsitz im Partnerschaftsverein. An Pfingsten wollen die Langerringer wieder nach La Baconnière reisen.

Der Partnerschaftsverein Langerringen hat die durch die Corona-Pandemie auferlegte zweijährige Zwangspause beendet und die bereits im Jahr 2020 vorgesehene Generalversammlung mit Neuwahl des gesamten Vorstands nun nachgeholt.