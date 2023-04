Die wunderbare irische Stimme kommt nach Langerringen

Emma Langford aus Irland kommt mit ihrer Band ins Gemeindezentrum Langerringen. Sie verzaubert mit ihren Liedern und Geschichten.

Sie wird als eine der wunderbarsten Stimmen Irlands bezeichnet: Emma Langford. Sie kommt mit ihrer Band am Dienstag, 25. April, ins Gemeindezentrum Langerringen.

"Das Konzert von Emma Langford im Herbst 2021 bei uns zählte zweifelsohne zu den absoluten Highlights des Jahres", betont Veranstalter Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid und freut sich darauf, die irische Singer-Songwriterin wieder auf der Bühne zu haben, diesmal im Rahmen der Birdsong-Tour 23.

Das Metier von Emma Langford aus Irland ist Volksmusik

Volksmusik, das ist das Metier der preisgekrönten Sängerin aus einem Vorort der bekannten irischen Stadt Limerick. Lanford sang schon in jungen Jahren im Schulchor und wurde bei einem Auftritt in einem Pub in ihrer Heimatstadt Birmingham entdeckt. Sie studierte Gesang und Tanz und veröffentlichte 2017 ihr Debütalbum "Quiet Giant", für das sie den Preis für den besten aufstrebenden Künstler erhielt. 2019 startete sie eine internationale Tournee. Sie erhielt Stipendien und startete Kunstprojekte im Limerick. Außerdem ist sie Schauspielerin und trat beispielsweise als Katze im Musical "Alice im Wunderland" auf.

Bei ihrer Birdsong-Tour 2023 verleiht die 34-jährige irische Sängerin und Liedermacherin unter anderem den stolzen Frauen aus der Geschichte ihres Landes eine Stimme mit Liedern und Geschichten. Langford verzaubert mit ihrer unnachahmlichen, verträumten Stimme das Publikum auf den Bühnen der Welt. An der Seite von Langford sind Alec Brown (Cello, Querflöte), Clare Martyn (Percussion) und Hannah Nic Gearailt (Klavier). Sie lassen Elemente aus der traditionellen irischen Musik sowie dem Folk und Jazz mit elektronischen Loops und A-cappella-Chorgesängen verschmelzen. Für das Konzert im Gemeindezentrum Langerringen am Dienstag, 25. April, ab 20 Uhr, gibt es Karten in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und im Internet.

