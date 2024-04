Langerringen

06:15 Uhr

Diese alte Linde darf in Würde sterben

Plus Seit etwa 300 Jahren gehört die Linde am Langerringer Lindenweg zum Ortsbild - Nun wird sie stark gekürzt und als Habitatsbaum bewahrt

Von Hieronymus Schneider

Seit einigen Monaten ist Margit Halx in Langerringen für die Baumkontrolle zuständig. Sie berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass sie möglichst alle Bäume erhalten wolle, einige müssen aber wegen der Verkehrssicherheit entfernt werden. So wurde zum Beispiel die auf die Hauptstraße hinausragende alte Kastanie am Kindergarten St. Gallus gefällt, weil ein Absturz von Ästen zu befürchten war. Nun ging es im Gemeinderat um die Entscheidung, was mit zwei absterbenden Bäumen geschehen soll. Sehr symbol- und geschichtsträchtig ist die alte Linde im Einmündungsbereich der Obermeitinger- und Hurlacher Straße, die dem nach Süden verlaufenden Lindenweg zu seinem Namen verhalf.

Gemeinderat Langerringen Margit Halx ist die Baumkontrolleurin der Gemeinde Langerringen. Foto: Hieronymus Schneider

„Diese Linde ist etwa 300 bis 400 Jahre alt. Sie ist zwar von den Wurzeln noch vital, aber im Stamm und an den Ästen mit Pilz befallen und ausgehöhlt. Die Krone ist bereits vor Jahren abgebrochen und die hochgewachsenen Äste sind nicht mehr verkehrssicher“, berichtete Margit Halx. Sie empfahl deshalb, dass die Äste bis auf etwa die Höhe des vor der Linde stehenden Kreuzes gekürzt werden, damit keine Gefahr mehr für die Straße ausgeht. Der teilweise schon ausgehöhlte Stamm könnte als Habitat für die bereits dort nistenden Fledermäuse, Käfer und andere Nützlinge erhalten bleiben und so zur Artenvielfalt beitragen. „Die Linde könne dann in Würde sterben, bis der bereits aus den Wurzeln herausgewachsene Nachwuchsbaum ihren Platz einnimmt. Sie hat nämlich selbst für Nachwuchs gesorgt“, plädierte Halx für diese Lösung anstelle einer kompletten Fällung. Der Gemeinderat stimmte mit deutlicher Mehrheit für diese Lösung, die noch von einem Baumgutachten bestätigt werden solle.

